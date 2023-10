L’attaccante esterno del Benfica Angel Di Maria conosce bene i nerazzurri e soprattutto Lautaro Martinez.

Dopo una stagione alla Juventus Angel Di Maria è tornato al Benfica e oggi sarà uno dei pericoli maggiori per l’Inter; l’argentino ha parlato della gara di stasera in conferenza stampa. “Ci aspettiamo una partita molto difficile, contro una squadra di grande qualità. Il pubblico per loro è un grande vantaggio, sarà complicata, ma daremo il 100% per ottenere un bel risultato”.

Buon inizio per lui

“Non si può essere sempre decisivi, ma sono molto felice di come ho cominciato qui. Mi sono sentito a casa da quando sono arrivato, per me è fondamentale essere in un buon momento perché posso aiutare la squadra a vincere e crescere. Sarà molto difficile, dovremo mettere in campo molta qualità. E’ difficile dire quali giocatori possono deciderla, ce ne sono 11. Se non saremo al 100% sarà complicato”.

Sull’Inter e su Lautaro

“Ho visto la sfida dello scorso anno, il Benfica ha avuto buone possibilità. L’Inter è quella dello scorso anno, ha iniziato la sua nuova stagione sui livelli della fine dell’altra. E’ una squadra molto forte, interpreta bene il suo 3-5-2. Dovremo fare una grande partita per ottenere un buon risultato. Lautaro? Ho visto che sta attraversando un grande momento, ma non ci ho parlato. Domani lo faremo sicuramente, anche se prima non mi piace tanto”.

