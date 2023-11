Cambiaso cambia ruolo? Spalletti porta avanti l’esperimento di Allegri. Retroscena sul giocatore della Juve

Cambiaso cambia ruolo? Forse si. Il Ct Spalletti, infatti, in questi giorni di raduno della Nazionale avrebbe provato il giocatore della Juve (convocato per la prima volta) nella posizione di regista come alternativa a Jorginho.

Un esperimento che si allinea con quello portato avanti da Allegri nelle scorse settimane sul giovane ex Bologna e che potrebbe tornare utile anche alla causa dei bianconeri, vista l’emergenza a centrocampo.

