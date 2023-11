Di Gennaro nel corso della telecronaca di Italia Macedonia del Nord su Rai Uno ha commentato la partita di Chiesa.

DI GENNARO – «Chiesa è nato e cresciuto come esterno, è la sua posizione migliore perché dà la sensazione di avere la linea per poter puntare, accentrarsi e tirare. Alla Juve gioca da seconda punta, allargandosi e cercando più spazio per avere capacità di andare nell’uno contro uno».

