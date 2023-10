Cambiaso fa godere i tifosi della Juve dopo la vittoria di ieri del derby per 2-0: «Torino è bianconera» – FOTO

Cambiaso ha dato il suo contributo nella vittoria di ieri della Juve nel derby contro il Torino per 2-0.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Cambiaso (@andrea_cambiaso)

Il giovane esterno italiano è entrato in campo per dare il cambio a Kostic al 76′, giocando quindi l’ultima parte della partita dello Stadium. E via Instagram ha pubblicato un messaggio che ha fatto godere tutti i tifosi bianconeri: «Torino è bianconera».

The post Cambiaso fa godere i tifosi della Juve: «Torino è bianconera» – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG