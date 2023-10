Saccani, ex arbitro e attuale moviolista di Rai Sport, a Novantesimo Minuto ha commentato il discusso episodio del gol di Pulisic contro il Genoa e del presunto tocco di mano del giocatore del Milan, prossimo avversario della Juve.

LE PAROLE – «In tutte le immagini proposte il punto di impatto certo del pallone non c’è perché ci sono problemi di prospettiva. Su alcune immagini sembra che controlli con l’avambraccio, in altre con il petto e la parte alta della spalla. Se non c’è un’immagine chiara che certifica il tocco, rimane la decisione presa dall’arbitro».

