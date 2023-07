Il Milan si sta muovendo sul mercato alla ricerca tra le varie di un vice Theo Hernandez. Tra i nomi in lista c’è anche Cambiaso

Nella lista dei giocatori che il Milan sta seguendo sul mercato come vice Theo Hernandez c’è anche quello di Cambiaso.

l’ esterno della Juventus, piace e non poco a molti club, che vorrebbero puntarci per la prossima stagione. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sull’ex Bologna oltre quello dei rossoneri c’è l’interesse di Nottingham Forest e Tottenham, ma al momento i bianconeri non hanno aperto ad una sua cessione.

The post Cambiaso Milan: concorrenza dalla Premier per il difensore appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG