Cambiaso, parla l’agente: «Dieci anni alla Juve! Aspetta la chiamata di Spalletti». Le dichiarazioni del procuratore

A Calciomercato.it, ha parlato Giovanni Bia, agente di Cambiaso. Le dichiarazioni sul laterale della Juve.

10 ANNI ALLA JUVE – «Andrea vorrebbe rimanere alla Juve per 10 anni. Molti dicono che sarà il nuovo Zambrotta, il capitano della Juve per i prossimi 10 anni e speriamo che le persone che lo dicono abbiano ragione. L’obiettivo è quello di far bene con la maglia del club e se un domani molto breve, domani mattina diciamo, dovesse arrivare la convocazione da parte della Nazionale farebbe molto piacere. Questi sono gli obiettivi di Andrea, nel breve termine la Nazionale e nel lungo termine indossare la maglia della Juve per molti anni».

ALLEGRI – «Andrea è strafelice e deve ringraziare moltissimo Allegri perché gli sta dando la possibilità di mettersi in mostra alla Juve. Lui ha un rapporto molto bello con il Mister e gli sarà grato per tutta la vita per quello che sta facendo per lui. Lo stima tantissimo, ovviamente è un allenatore di grandissimo livello e sta imparando tantissimo anche da Allegri».

DERBY – «Sono carichissimi, perché è una partita molto importante. Il derby è sempre il derby, io ho avuto la fortuna di giocarne un po’ con la maglia dell’Inter e posso garantire che non è una partita uguale alle altre. Già in allenamento la fibrillazione e la concentrazione non è uguale alle altre partite».

The post Cambiaso, parla l’agente: «Dieci anni alla Juve! Aspetta la chiamata di Spalletti» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG