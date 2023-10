Juventus, i giovani Next Gen da opportunità a necessità: è l’ora anche di Yildiz? Possibile occasione nel Derby della Mole

È vigilia di Derby per la Juventus di Massimiliano Allegri. Domani pomeriggio, alle ore 18.00, i bianconeri ospiteranno il Torino di Juric all’Allianz Stadium. Il Derby della Mole arriva dopo il pareggio di Bergamo ed anticipa lo scontro diretto col Milan in programma dopo la sosta. Il momento per la squadra di Allegri, dunque, è già delicato e piuttosto importante in ottica campionato. La Juve ha preparato la sfida con la sempre più probabile assenza di Vlahovic ed il dubbio Chiesa. Ieri l’attaccante si è fermato in allenamento e, nonostante l’esito negativo degli esami strumentali, le sue condizioni saranno valutate a ridosso del match. In casa bianconera potrebbe essere arrivato il momento di Kenan Yildiz.

Yildiz e non solo, ora Allegri ha bisogno anche dei Next Gen

«Kenan è del 2005, ma su quattro palloni toccati non ne ha sbagliato uno. Soprattutto il modo di gestire la palla tecnicamente. Diventerà un giocatore davvero forte…». Buttato nella mischia nei minuti finali di Atalanta-Juve, i più complicati per Danilo e compagni, il gioiello bianconero ha convinto appieno Allegri. Non è la prima volta che l’allenatore esalta le qualità del Next Gen: «Oltre a Chiesa, Vlahovic, Milik e Kean abbiamo Yildiz, che è un giocatore giovane che secondo me ha grandi prospettive. Abbiamo cinque attaccanti, perché Yildiz lo considero uno della rosa. Sono molto contento e molto sereno su questo». Il turco è ormai in pianta stabile con la Prima Squadra e ha già collezionato tre presenze da subentrato. Nelle altre tre presenze stagionali si è invece messo in mostra con la Juventus Next Gen di Brambilla, mettendo subito a referto un gol e un assist.

Gol e assist che mancano proprio dai cosiddetti Next Gen: i vari Fagioli, Miretti e Iling-Junior, infatti, hanno finora collezionato 0 gol e solo 2 assist (uno di Fagioli e Iling). L’esterno inglese a causa dello scarso impiego in questo avvio di stagione, i due centrocampisti per prestazioni finora sottotono. Un’importante scossa potrebbe arrivare proprio da Yildiz. Allegri conta anche su di lui.

The post Juventus, Next Gen da opportunità a necessità: è l’ora di Yildiz? appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG