Giancarlo Padovan commenta così l’indiscrezione araba che vorrebbe Alessandro Del Piero, bandiera della Juventus, nel mirino dell’Al-Nassr per il ruolo di direttore sportivo.

Le parole del giornalista: «Del Piero è un uomo fatto e una persona intelligente. Ha capito che non esisteva solo l’ostruzione di Andrea Agnelli per rientrare in società. Anche John Elkann preferisce non far garrire la sua bandiera. Forse perché nel club c’è già Giuntoli, forse perché il management (Ferrero, Scanavino e Calvo) deve essere più aziendale che sportivo. Sia come sia, Del Piero, che ha un contratto da opinionista di Sky, sta guardando altrove. L’Italia sarebbe la soluzione più gradita, ma per uno che ha chiuso la carriera tra l’Australia e l’India e ha scelto Los Angeles per vivere, l’Arabia Saudita non sarebbe certo uno choc. Personalmente credo che, alla fine, dirà di no ai sauditi, nonostante i soldi e i progetti, però una cosa è chiara: Del Piero non vuol fare l’ex calciatore che sopravvive a se stesso. Cerca un posto nel calcio e, nel frattempo, studia, si aggiorna, viaggia e ascolta. La Juve è stata tanto, non può essere tutto».

The post Padovan: «Del Piero in Arabia Saudita Per lui la Juventus non può essere tutto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG