La Juventus lavora per riscaldare lo Stadium: ok a tamburi, bandiere e megafoni in Curva per il derby. C’è il via libera della Questura

Come riporta Tuttosport la Juventus ha lavorato con la Questura per aiutare la rinascita di un tifo caldo ma sano in curva, dopo aver eliminato negli scorsi anni le infiltrazioni criminali.

La Questura di Torino ieri sera ha dato l’ok per introdurre nuovamente tamburi, bandiere e megafoni in Curva in occasione del derby. Un altro mattone in quell’opera di rafforzamento e compattamento dell’identità juventina che martedì vivrà un momento simbolico fortissimo in occasione della festa del centenario degli Agnelli.

The post La Juventus lavora per riscaldare lo Stadium: ok a tamburi, bandiere e megafoni in Curva per il derby appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG