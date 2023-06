L’ex centrocampista Esteban Cambiasso, ieri inviato a bordo campo per la finale, ha rivelato un retroscena risalente a prima della premiazione.

Esteban Cambiasso ieri immediatamente dopo il fischio finale di Manchester City-Inter ha chiacchierato con i giocatori nerazzurri che non nascondevano l’amarezza per aver sfiorato il pareggio.

Ecco quanto dichiarato dal Cuchu: “Parlavo coi ragazzi che attendevano la premiazione, mi dicevano che era meglio perdere 3-0: è il sentimento di oggi ma alla fine prevarrà il fatto di aver lottato ed averla giocata alla pari. I ritmi del gioco sono stati quelli voluti dall’Inter, il City merita la Champions ma non per quello fatto oggi: la finale si è giocata più come voleva la squadra di Inzaghi”.

L’articolo Cambiasso: “I giocatori mi hanno detto che era meglio perdere 3-0 ma alla fine prevarrà il fatto di aver giocato alla pari” proviene da Notizie Inter.

