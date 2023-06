Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha espresso le sue emozioni dopo la sconfitta nella finale di Champions contro il City

All’indomani della sconfitta nella finale di Champions League contro il Manchester City, il centrocampista dell’Inter Mkhitaryan affida ai social le proprie emozioni: orgoglio e amarezza.

LE PAROLE- «Non avremmo meritato di perdere e c’è ancora tanta amarezza. Vincere la Champions era un sogno fin da bambino per ogni giocatore e lo era anche per noi. Grazie a voi tifosi per il vostro amore incondizionato. Forza Inter sempre»

L’articolo Mkhitaryan: «Vincere la Champions era il nostro sogno, ora…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG