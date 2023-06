Il portoghese del City Bernardo Silva ha esaltato la prestazione dell’Inter nella finale di Champions: le dichiarazioni a Sport Mediaset

Bernardo Silva ha promosso l’Inter dopo la finale di Champions League:

«L’Inter è una grande squadra davvero, per questo era in finale. Non è arrivata per caso e ci ha messo davvero in difficoltà. Non abbiamo giocato bene, ma abbiamo vinto. Ed era la cosa più importante».

L'articolo Bernardo Silva ammette: «Inter grande squadra, ci ha messo in difficoltà» proviene da Inter News 24.

