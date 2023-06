I nerazzurri hanno perso in finale contro il Manchester City ma non hanno dato la sensazione di essere inferiori agli avversari.

La Gazzetta dello Sport elogia la bontà del progetto Inter anche sulla scia di quanto visto ieri: il divario economico tra le due squadre era enorme ma in campo quasi non c’è stata differenza. Il calcio italiano non può diporre di risorse economiche proprie delle big come il Manchester City ma l’Inter dimostra come anche con altre idee si può competere.

esultanza Inter

Il club di Zhang si fonda da anni ormai sulla sostenibilità, mercati a costo zero o addirittura chiusi in attivo senza però vedere la squadra indebolita. La delusione di giocatori e società svanirà col tempo, l’orgoglio per quanto fatto resterà; ora occorre continuare su questa strada per tornare in vetta in Italia.

L’articolo Ieri ennesima dimostrazione: il modello Inter funziona, Zhang orgoglioso proviene da Notizie Inter.

