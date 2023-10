L’ex centrocampista dell’Inter Esteban Cambiasso ha rilasciato qualche dichiarazione sul momento dei nerazzurri

Intervenuto a Sky Sport Cambiasso si è espresso così sul cammino europeo dell’Inter:

«L’Inter ha raggiunto consapevolezza in Champions. Il passaggio del turno è una cosa normale per l’Inter, in realtà fanno fatica tutti, basti guardare il Benfica a zero punti o il Manchester United che si è salvato col Copenaghen. Nella partita meno bella del girone, quella sofferta, ha ottenuto un punto fuori casa con la Real Sociedad che è prima nel girone. Nelle altre due sfide normale sono arrivati sei punti. Questa è una grande squadra».

