L’ex centrocampista dell’Inter Esteban Cambiasso ha espresso il suo parere sulla vittoria col minimo scarto di ieri dei nerazzurri.

Esteban Cambiasso a Sky Sport ha detto la sua su aspetti positivi e negativi della sfida che visto ieri l’Inter trionfare sul Salisburgo col punteggio di 2-1. “Tre punti importanti per l’Inter, la classifica del girone sorride. E poi la possibilità di aver dato respiro ad alcuni suoi giocatori, il turnover fatto in parte e tre punti guadagnati. Cose molto importanti per la salute dei nerazzurri. Il recupero avviene meglio coi risultati positivi, ora penserà alle rotazioni per Roma e non soltanto”.

Sul turco

“Giocatore molto intelligente, la dimostrazione che i centrocampisti devono sapere fare un po’ tutto. Sembra sia nato per fare quel ruolo, nonostante sia nato più avanti. Ha più tempo per le giocate e ha un piede magnifico”.

Sanchez Alexis

Piccolo allarme

“La partita era in mano, non si può rischiare così secondo me. A volte l’avversario però non ti fa fare come oggi, deve essere un campanello questo. A volte i piccoli cali si pagano molto cari”.

Crescita

“Nei protagonisti dell’Inter ho visto la mentalità giusta, quasi che la vittoria sia una cosa da fare e non un piccolo traguardo ecco. Si vede qui la crescita, il girone è preso in questo modo diverso ora, senza sottovalutare. C’è più consapevolezza ora, prima c’era quasi un clima di festa ecco negli anni scorsi, ieri no”.

