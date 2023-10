Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa delle ultime prestazioni del club inglese in Premier League

PAROLE – «Abbiamo gareggiato molto bene in tutte le partite, altrimenti non saremmo vicini agli Spurs in campionato. Non saremmo lì e ai sei punti su sei in Champions League se non avessimo la mentalità giusta. Vincere la Champions è stato bello. Cos’altro posso dire? Akanji? Siamo stati molto fortunati a ingaggiarlo la scorsa stagione. Che firma! Un ragazzo straordinario, che può giocare in due o tre ruoli: difensore centrale, ma anche terzino destro, trequartista. Di mentalità aperta, molto intelligente. È un piacere lavorare con lui».

