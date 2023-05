L’ex centrocampista dell’Inter Esteban Cambiasso ha fatto notare come i nerazzurri ieri non avessero approcciato benissimo il derby.

Esteban Cambiasso a Sky Sport ha detto la sua sul derby col Milan di ieri sera. “L’Inter all’inizio ha fatto vedere un po’ di nervosismo, non era quella decisa dell’andata. C’era un po’ di tensione, non aveva sicurezza, il Milan ci ha provato ma il secondo tempo dell’Inter è stato in discesa”.

Andre’ Onana

“La grande capacità di Inzaghi è stata quella di rimanere tranquillo quando c’era la falsa tempesta. Quando tutti ti fanno credere qualcosa magari si può cadere e finire a pensarlo pure tu. Inzaghi è stato molto equilibrato, oggi si trova davanti a traguardi importanti, davanti a questo che sembrava impossibile. Onana Gli ho detto che neanche nei sogni avrebbe immaginato di arrivare in finale e lui mi ha detto che è felicissimo, nessuno dei suoi compagni si immaginava questo traguardo. E me l’ha detto in uno spagnolo perfetto“.

