Inter Primavera-Sampdoria vede due ospiti speciali in tribuna ad assistere al match dei nerazzurrini: ecco di chi si tratta

Ad assistere alla partita tra Inter Primavera e Sampdoria (qui puoi trovare la cronaca live) ci sono due ospiti d’eccezione.

In tribuna, infatti, sono presenti Romelu Lukaku e Kristjan Asllani a fare il tifo per i nerazzurrini, e magari tenere d’occhio qualche talento nascente da portare in prima squadra.

L’articolo Inter Primavera: 2 big presenti al match con la Sampdoria proviene da Inter News 24.

