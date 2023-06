Cambiasso: «Percorso lungo nel 2010. Speriamo che la Champions torni a Milano». Queste le parole dell’ex centrocampista

L’ex centrocampista nerazzurro Esteban Cambiasso a Sky Sport ha parlato della finale di Champions League tra Manchester City-Inter:

«La finale del 2010? E’ stato un percorso lungo un anno. Io ho vissuto molto peggio la finale di Coppa Italia e la partita che ci ha dato lo scudetto. La prima perché sembrava che giocassimo in trasferta, con un solo angolino riservato ai nostri tifosi. Quando siamo entrati in campo, la Lega per sbaglio ha messo l’inno della Roma, tutto era contro. La seconda, invece, perché avevo paura di perdere lo scudetto contro una squadra già retrocessa. Alla finale siamo arrivati con grande consapevolezza, io l’ho vissuta con relativa tranquillità».

«Quale Inter è più forte? Difficile fare paragoni, speriamo che la squadra di Inzaghi possa riportare la Coppa a Milano. Il City aggredirà, bisognerà essere bravi a superare la prima linea di pressione. A Barcellona ho perso qualche anno di vita. I miei compagni? Sempre un piacere rivederli».

