Zhang: «Non ho dormito come tutti i tifosi. Mio padre non riuscirà a venire alla finale». Queste le parole del presidente

Steven Zhang, presidente dell’Inter, a Sportitalia ha parlato finale di Champions League:

«Tutti i giocatori sono molto concentrati, hanno la mentalità e l’attitudine per riuscire in questa impresa. Come si sente ad aver riportato l’Inter a questo livello? Sono sicuro che si sono preparati benissimo, come tutti i tifosi non riesco a dormire in questi giorni. Mio papà? Non riuscirà a venire, purtroppo ha altri impegni».

