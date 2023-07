Il Cuchu Cambiasso ha ricordato Luisito Suarez, morto all’età di 88 anni: le toccanti parole dell’ex Inter su Instagram

L’addio dell’ex Inter Esteban Cambiasso a Luisito Suarez, morto nelle scorse ore:

«Nella memoria del Calcio rimarrai per sempre al top da pallone d’oro che sei.

A me, in più, mancheranno le nostre chiacchiere piene di pallone al benzinaio di Dany. Sempre nel mio cuore Luisito»

L’articolo Cambiasso ricorda Suarez: «Rimarrai nella memoria del calcio» proviene da Inter News 24.

