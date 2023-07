Anche il Real Madrid ha ricordato Luisito Suarez: il messaggio del club spagnolo

Il Real Madrid ha ricordato tramite una nota ufficiale l’ex Inter Luisito Suarez:

COMUNICATO – «Il Real Madrid C.F., il suo presidente e il suo consiglio di amministrazione sono profondamente addolorati per la morte di Luis Suárez, una delle più grandi leggende del calcio spagnolo e mondiale, e il primo e unico giocatore spagnolo a vincere un Pallone d’Oro, nel 1960. Il Real Madrid vuole esprimere le sue condoglianze e il suo affetto alla sua famiglia, ai suoi compagni di squadra, ai suoi cari e a tutti i suoi club. Luis Suárez ha giocato per il Deportivo de La Coruña, per l’FC Barcelona, ​​​​per l’Inter e per l’UC Sampdoria. Con il F.C. Barcelona ha vinto 2 Scudetti, 2 Coppe delle Fiere e 2 Coppe di Spagna. Con l’Inter ha vinto 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali e 3 Scudetti».

L’articolo Luisito Suarez, il ricordo del Real Madrid: «Una delle più grandi leggende» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG