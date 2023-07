L’ex presidente del Livorno Aldo Spinelli è tornato a parlare a Tuttosport e si è soffermato sulla corsa scudetto, tirando in ballo anche l’Inter

Intervistato da Tuttosport Spinelli si è espresso così sull’Inter e la corsa scudetto:

«Puntando sui giovani e su investimenti mirati, per me, tornerà l’epoca degli scudetti in serie: credo che già nella stagione alle porte la Juventus giocarsela alla pari con Inter e Napoli. Avrebbero potuto anche lo scorso campionato, se non avessero speso male».

