Graziano Campi, sui suoi canali social, ha parlato della situazione legata alla giustizia sportiva con qualche riferimento alla Juve. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Si chiude la stalla quando sono scappati i buoi. Così come per i processi alla Juventus, quello di Pogba non è il primo caso. Semplicemente si è sempre fatto finta di niente, salvo gridare ora a ingiustizia e scandalo. La giustizia sportiva va riformata in tutti i suoi campi».

