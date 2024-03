La Juve, tramite una nota ufficiale, ha spiegato come procede la preparazione dei bianconeri in vista del match contro il Napoli

La Juve, tramite una nota, ufficiale, ha spiegato come procede la preparazione della squadra in vista del match contro il Napoli.

COMUNICATO – «Antivigilia in campo, anche oggi sotto la pioggia, per la Juventus. Continua, dunque, la preparazione dei bianconeri in vista della trasferta del “Maradona” di domenica 3 marzo 2024 contro il Napoli. Fischio d’inizio programmato per le ore 20:45. Squadra al lavoro, quindi, anche questa mattina con l’attenzione rivolta alla tattica, con questo programma: esercitazioni di pressing contro la difesa avversaria ed esercitazioni sulla costruzione del gioco contro il pressing avversario, prima di chiudere la sessione con una partitella. Domani sarà giorno di vigilia della gara e l’appuntamento è fissato per le ore 11:00 all’Allianz Stadium per la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, in diretta su Juventus TV. Nel pomeriggio, poi, la squadra tornerà in campo per allenarsi e al termine della sessione il gruppo partirà per Napoli»

