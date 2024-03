Massimo Bonanni ha parlato del futuro di Federico Chiesa e di una sua possibile addio in estate alla Juve

Il futuro di Federico Chiesa tiene banco e Massimo Bonanni, a Tmw Radio, ha parlato di un suo possibile addio alla Juve.

CESSIONE CHIESA – Per me è follia. Farebbe bene un allenatore a puntare su uno come Chiesa. Se dovesse rimanere Allegri, io fossi Chiesa chiederei la cessione. Non riesce a sfruttarlo Allegri, non è una seconda punta e continua a farlo giocare così. Lo vedrei bene nel 3-5-2 di Inzaghi».

