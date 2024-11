L’ex difensore Lele Adani analizzando l’inizio di stagione dei nerazzurri sottolinea una sorta di bipolarità della squadra. L’Inter anche contro il Venezia ha vinto senza però riuscire mai a chiudere la gara: i nerazzurri anche domenica scorsa hanno rischiato di farsi riprendere dagli avversari. Le analisi di Lele Adani a Viva El Futbol, ex difensore e ora commentatore, gettano una luce nuova sulle dinamiche interne dell’Inter e sui suoi obiettivi stagionali, offrendo spunti di riflessione su ciò che potrebbe riservare il futuro per i nerazzurri. I confronti col passato Adani osserva che la capacità offensiva dell’Inter, evidenziata da una media di 2-3 goal segnati a partita nella scorsa stagione, era il risultato di un numero significativo di occasioni create, circa 6-7 a partita. Tuttavia, egli sottolinea che non è obbligatorio replicare esattamente questi numeri, suggerendo piuttosto che la squadra dovrebbe concentrarsi su come migliorare altri aspetti del suo gioco. La […]

