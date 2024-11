Ha destato moltissimo scalpore la decisione del manager del Chelsea di escludere Enzo Fernandez dalla formazione titolare dell’ultimo match. Nel mondo del calcio, le scelte tecniche possono talvolta sollevare interrogativi non solo sulle strategie in campo ma anche sul futuro dei giocatori all’interno dei loro club. Un esempio recente di questa dinamica si è verificato nel Chelsea che domenica scorsa ha affrontato un match cruciale contro il Manchester United a Old Trafford. Tra le decisioni più discusse dal tecnico vi è stata l’esclusione di Enzo Fernandez dall’undici titolare, una mossa che ha sollevato perplessità e creato ampio dibattito tra gli addetti ai lavori. Trasferimento da record Il centrocampista argentino è arrivato a Londra il primo febbraio 2023 al termine di una trattativa lunga che è costata ai Blues la bellezza di 121 milioni di euro. In realtà in questa stagione sta anche giocando, finora sono 13 le presenze in tutte […]

