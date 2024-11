I nerazzurri giocheranno la nuova competizione che si terrà tra giugno e luglio 2025; i contratti di alcuni calciatori scadono il 30 giugno. Il nuovo format del Mondiale per Club prevede la partecipazione di 32 squadre, tra cui l’Inter, e si svolgerà negli Stati Uniti. I dettagli rivelati dalla FIFA attraverso un regolamento ufficiale gettano luce su un torneo che si propone di essere tra gli eventi sportivi più seguiti e attesi dell’anno. Il format La competizione vedrà la sua prima edizione crescere fino a includere 32 squadre divise in 8 gruppi da 4, segnando un importante cambiamento rispetto alle edizioni precedenti. Questa fase a gironi sarà il preludio agli ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e, infine, la grande finale: il totale è di 63 partite. Regole e impegni delle squadre È previsto per ogni squadra un periodo di riposo minimo di 72 ore tra le partite, oltre […]

