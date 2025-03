Cancellato dal Milan, Cardinale ha due opzioni ora: la scelta da cui dipende il futuro del Club, sono ore caldissime

Cancellato dal Milan, Cardinale ha due opzioni ora. Il futuro del Club passa inesorabilmente da questa scelta, decisiva come non mai.

È tempo di riflessioni in casa Milan. La sconfitta contro la Lazio ha aggravato una situazione già molto delicata, aprendo un vero e proprio caso sul futuro del Club. Il clima attorno alla squadra è rovente, ma quello interno alla società è addirittura incandescente. Voci ben informate parlano di una tensione insostenibile tra Ibrahimovic e Furlani, un rapporto che sembra ormai arrivato al limite e che potrebbe scaturire in scelte forti. Ma le decisioni cruciali per il futuro del Milan saranno prese direttamente da Gerry Cardinale, che dovrebbe arrivare a Milano nelle prossime ore per affrontare la situazione in prima persona. Il destino del Club è appeso a un filo.

Non c’è fine alla crisi: il pubblico scende in campo

La terza sconfitta consecutiva non solo segna l’inizio di una crisi profonda, ma allontana il Milan dal quarto posto più che mai. I sogni europei sembrano ormai svaniti e, a peggiorare la situazione, ieri abbiamo assistito a una protesta furiosa da parte dei tifosi a San Siro, un segno della frustrazione crescente. Il clima che si respira attorno alla squadra è desolante e triste, con i sostenitori che esprimono il loro disappunto in modo netto e deciso. L’immediato futuro appare incerto e pieno di difficoltà, con il malumore che sembra travolgere ogni aspetto del Club.

Cancellato dal Milan: Cardinale ha due opzioni ora

Il dibattito attorno alla figura del prossimo direttore sportivo vede due personalità di spicco del calcio italiano come candidati principali. Fabio Paratici, noto per la sua brillante carriera alla Juventus, dove ha contribuito alla conquista di nove Scudetti e ha raggiunto due volte la finale di Champions League, e Igli Tare, che nei suoi quindici anni come direttore sportivo della Lazio ha arricchito la sala trofei del club con tre Coppe Italia e altrettante Supercoppe Italiane. Un terzo profilo, quello di Andrea Berta, precedentemente in considerazione, è stato escluso poiché pare in procinto di accettare un’offerta dall’Arsenal in Premier League. L’iter di selezione sta entrando nella sua fase conclusiva: Paratici e Tare sono stati incontrati a Londra sia da Ibrahimović che da Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan. Entrambi possiedono curriculum di alto profilo e hanno dimostrato nel corso degli anni di saper costruire squadre competitive, mantenendo un solido equilibrio tra le aspettative sportive e le necessità economiche. Le loro esperienze precedenti, così come le loro visioni per il futuro, saranno quindi valutate attentamente prima di prendere una decisione che sarà chiave per il futuro immediato e a lungo termine del Milan.

