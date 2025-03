Milanello in fermento, Conceicao “esonerato” e spazio al traghettatore: già “pronto” il clamoroso cambio in corsa

Milanello in fermento, Conceicao “esonerato” e spazio al traghettatore. Sono ore caldissime che potrebbero portare al cambio in panchina.

La sconfitta di ieri contro la Lazio sembra segnare la parola fine sulla lotta per il quarto posto. Con la terza sconfitta consecutiva, l’Europa si fa sempre più lontana per il Milan. La situazione in casa rossonera è davvero tesa, tanto che fonti ben informate rivelano di una crescente frizione tra Ibra e Furlani, segno di quanto la situazione sia diventata critica. Non è tutto: nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori novità clamorose, che potrebbero scuotere ancora di più l’ambiente rossonero. La squadra vive un momento di caos totale, con l’incertezza che regna sovrana.

Una striscia di sconfitte preoccupante

Sergio Conceicao, alla guida del Milan dal 30 dicembre 2024, dopo aver preso il testimone da Paulo Fonseca, si trova in una posizione molto delicata. La squadra ha subito tre sconfitte consecutive in Serie A, contro squadre come Torino, Bologna e, più recentemente, la Lazio. Quest’ultima sconfitta potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per la dirigenza milanista. Attualmente, il Milan si trova in nona posizione in classifica, un piazzamento molto al di sotto delle aspettative per una squadra della sua statura.

Caos a Milanello: Conceicao esonerato e spazio al traghettatore

I risultati non sono passati inosservati, con voci che circolano intorno alla possibile sostituzione dell’allenatore portoghese. Secondo quanto riportato dal giornale “Repubblica”, ci sarebbero seri dubbi sul mantenimento di Conceicao alla guida della squadra. I dirigenti di “Casa Milan” sarebbero attualmente in fase di riflessione, valutando le opzioni disponibili per cercare di risollevare le sorti della squadra in questa stagione turbolenta. In vista di un possibile cambiamento, il Milan sembra avere già in mente un piano B. Mauro Tassotti, leggenda del club e attuale membro dello staff tecnico del Milan Futuro in Serie C, sotto la guida di Massimo Oddo, potrebbe essere chiamato a sostituire Conceicao fino alla fine della stagione. Tale mossa rappresenterebbe un tentativo di stabilizzare la nave e possibilmente salvare ciò che resta della stagione, affidandosi a una figura familiare e rispettata nell’ambiente rossonero.

