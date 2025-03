Alta tensione Ibra-Furlani, sta accadendo di tutto: nervi tesi in Casa Milan, Cardinale pronto alla mossa decisiva

Alta tensione Ibra-Furlani, sta accadendo di tutto. In Casa Milan la tensione sarebbe alle stelle, l’arrivo di Cardinale sarà decisivo.

Il Milan, dopo la sconfitta contro la Lazio, è piombato in una spirale negativa quanto inaspettata. I risultati sportivi sono deludenti e la tensione tra la squadra e i tifosi è palpabile, con l’ambiente sempre più teso e i sostenitori rossoneri sul piede di guerra. La situazione sembra aggravarsi ulteriormente per via di un retroscena su Leao, che sta alimentando preoccupazioni tra i tifosi. Il futuro della squadra appare incerto e il clima attorno a Milanello è sempre più pesante, con i supporters che chiedono immediati cambiamenti e risposte concrete sul campo.

Crisi di risultati senza fine

La situazione attuale vede il Milan alle prese con una crisi sul campo evidenziata da tre sconfitte consecutive contro Torino, Bologna e Lazio, che hanno relegato la squadra a un non lusinghiero nono posto in classifica di Serie A. Questo posizionamento sottolinea la distanza crescente dalle ambizioni del club di qualificarsi per le competizioni europee, ponendo serie domande sulla capacità della squadra di inverterne il corso.

Alta tensione Ibra-Furlani: sta accadendo di tutto

Le tensioni interne alla dirigenza del Milan stanno emergendo con forza, alimentate dai conflitti tra Giorgio Furlani, amministratore delegato, e Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor per la proprietà. Le divergenze – riporta Footmercato – riguardano principalmente la futura politica sportiva del club, in particolare la nomina del nuovo direttore sportivo. Furlani spinge per l’ingaggio di Fabio Paratici, mentre Ibrahimović ha messo in piedi contatti con Igli Tare, amico di lunga data. La situazione è ulteriormente complicata da altre candidature alternative, creando un clima di incertezza sulla direzione del club. Anche l’allenatore Sérgio Conceição vive un periodo di frizione con la dirigenza, con voci di un suo possibile addio già al termine della stagione. In questo scenario, l’arrivo di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è atteso con grande interesse. Il summit a Milanello potrebbe determinare il futuro della squadra, influenzando non solo la gestione sportiva, ma anche il destino del club nel calcio europeo.

