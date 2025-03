Colpo di scena: il Milan lo riporta in Italia, scelta sorprendente per la panchina

Milan: futuro in bilico per Conceicao, si guarda all’estero per la panchina

Il futuro di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan è in bilico, con il tecnico che quasi certamente lascerà il club al termine della stagione. La dirigenza del Milan sta valutando la situazione e la vittoria in Supercoppa italiana, ottenuta poco dopo il suo arrivo, non sarà sufficiente per garantirgli la permanenza. Mentre il club è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, con Fabio Paratici e Igli Tare tra i candidati principali, si stanno sondando anche diverse opzioni per la panchina della prossima stagione. Diversi nomi sono stati accostati al club meneghino, ma nelle ultime ore è emerso un nuovo tecnico che potrebbe fare ritorno in Italia dopo aver ottenuto successi all’estero.

Milan, occhi puntati su Farioli: il tecnico dell’Ajax piace per la panchina

Il Milan sta valutando seriamente Francesco Farioli per la panchina della prossima stagione. L’attuale guida tecnica dell’Ajax sta ottenendo ottimi risultati con i lancieri, dopo un periodo iniziale difficile, e ha alle spalle una stagione positiva al Nizza. In Olanda, Farioli sta confermando le sue qualità e sembra pronto per tornare in Serie A. Cresciuto nello staff di De Zerbi, Farioli ha fatto bene in Turchia prima di approdare in Francia e poi in Olanda. In testa all’Eredivisie e agli ottavi di Europa League, il tecnico ha attirato l’attenzione di diverse big, sia in Italia che all’estero. Il Milan lo ha inserito nella lista dei possibili candidati per la panchina della prossima stagione, ma dovrà fare i conti con una forte concorrenza.

Non solo i rossoneri sul tecnico

In Italia, l’Atalanta osserva con vivo interesse le prodezze del giovane allenatore italiano. La società bergamasca, infatti, potrebbe dover dire addio a Gian Piero Gasperini al termine della stagione in corso, dato che il tecnico ha già dichiarato che non andrà oltre l’attuale contratto (in scadenza nel 2026) con l’Atalanta. In casa Milan, prima di prendere una decisione ufficiale sul prossimo allenatore, sarà necessario risolvere la questione legata al direttore sportivo. Il club ha infatti deciso di assumere una figura che possa assumersi la responsabilità di costruire una squadra e cercare di rilanciare il Milan dopo una stagione così difficile.

