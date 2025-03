Conceiçao, è proprio finita: in casa Milan è stata una notte di riflessioni

Milan, stagione finita: addio Champions, resta solo la Coppa Italia

Dopo le recenti debacle contro Torino e Bologna, il Milan incassa la terza sconfitta di fila, sancendo la fine di ogni speranza di qualificazione al quarto posto. Con il calendario che segna il 2 marzo, la stagione rossonera può dirsi conclusa, relegando la Coppa Italia a mero trofeo consolatorio di un’annata fallimentare, ripetutasi per il secondo anno consecutivo.

Conceicao nella bufera: sconfitta amara contro la Lazio

Sergio Conceicao è finito nell’occhio del ciclone in seguito alla partita di stasera contro la Lazio. La prestazione della sua squadra è stata deludente sotto diversi aspetti, sia a livello tecnico che tattico. La confusione che si è generata nel finale di gara ha portato al rigore trasformato da Pedro nei minuti di recupero, che ha sancito la sconfitta.

Milan, notte di riflessione: la proprietà deciderà il futuro di Conceiçao

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la proprietà si prenderà una notte per valutare la situazione. La dirigenza, infatti, non può ignorare i risultati recenti, soprattutto perché il Milan rischia di non qualificarsi nemmeno per la Conference League. Inoltre, c’è ancora la Coppa Italia da giocare. Pertanto, non si può escludere un cambio di guida tecnica, nonostante la società avesse confermato la fiducia all’allenatore dopo la partita contro il Bologna.

