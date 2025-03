Scandalo gossip per Walker anche a Milano: clamorosa news dall’Inghilterra

Walker, dal Manchester City alla Serie A, tra infortuni e controversie

Il terzino inglese Kyle Walker ha rappresentato uno dei trasferimenti più significativi del mercato di gennaio. Il Milan si è assicurato le prestazioni del giocatore, proveniente dal Manchester City, attraverso un prestito secco con opzione di riscatto fissata a 5 milioni di euro. Questo innesto è considerato di grande valore, sia per le qualità tecniche del giocatore sia per l’esperienza che apporta alla squadra rossonera. Un recente infortunio aveva creato qualche preoccupazione, mettendo alla prova la rosa milanista, ma ora Walker è pienamente recuperato e a disposizione. Nel frattempo, nuove controversie emergono riguardo al passato del giocatore.



L’inglese nel vortice del gossip, tra relazioni extraconiugali e crisi familiari

Dopo un periodo di grande successo in Inghilterra, Walker ha deciso di trasferirsi. Tuttavia, la sua notorietà nel Regno Unito non era dovuta solo ai suoi risultati sportivi, ma anche a un controverso episodio di gossip che aveva suscitato scalpore. La vicenda che coinvolge Walker, la sua compagna di lunga data Annie Kilner e i loro quattro figli è nota a molti. L’emergere della relazione extraconiugale con Lauryn Goodman ha portato a una situazione complicata. La Kilner ha espresso pubblicamente la sua disapprovazione e ha minacciato di porre fine alla relazione, ma alla fine la coppia ha superato la crisi. Recentemente, è stata avvistata a Milano con Walker e i loro figli, prima di fare ritorno in Inghilterra per seguire l’istruzione dei ragazzi, in attesa di sviluppi futuri. Ora, però, i tabloid britannici hanno diffuso nuove indiscrezioni che potrebbero turbare la Kilner.

Arrivano conferme dall’Inghilterra

I quotidiani inglesi, il Daily Mail e il The Sun, hanno posto particolare attenzione sulla vita privata del giocatore. Secondo le loro fonti, il giocatore sarebbe stato avvistato mentre usciva da un rinomato hotel milanese in compagnia di due donne attraenti, mostrando un atteggiamento affettuoso nei loro confronti. Nonostante la mancanza di conferme ufficiali, sarebbero state scattate diverse fotografie della serata. Il giocatore ha prontamente negato ogni coinvolgimento. Fonti vicine al giocatore hanno riferito che l’uomo avrebbe lasciato il locale nello stesso momento delle donne, le quali però si trovavano a un tavolo adiacente. Nonostante l’assenza di ulteriori prove, la notizia potrebbe danneggiare la reputazione del giocatore. Inoltre, come riportato dal Corriere della Sera, la serata del giocatore non si sarebbe conclusa lì.

Successivamente, Walker si sarebbe recato al Tocqueville, una nota discoteca milanese, dove avrebbe speso oltre 6.000 euro in compagnia di amici. Come confermato dagli amici, Walker non avrebbe consumato alcolici e avrebbe lasciato il locale dopo soli 45 minuti, contrariamente al resto del gruppo che sarebbe rimasto fino alle 3:45 del mattino.

