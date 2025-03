Clamoroso a Lione: Fonseca perde la testa, 7 mesi di stop

Lione, faccia a faccia con l’arbitro. Paulo Fonseca rischia una squalifica pesante: la situazione potrebbe avere gravi conseguenze per la sua carriera e per il futuro nel club francese.

La tensione è esplosa nel finale di partita tra Brest e Lione, con Paulo Fonseca protagonista di una scena che ha lasciato il segno. L’allenatore portoghese ha perso la calma nei minuti di recupero, scagliandosi contro l’arbitro Millot dopo essere stato espulso. Un confronto ravvicinato, volto contro volto, con urla e insulti che hanno richiesto l’intervento del capitano Tolisso e di un addetto alla sicurezza per evitare il peggio. La rabbia del tecnico si è accesa nel momento in cui il direttore di gara ha deciso di visionare al Var un presunto tocco di mano in area del Lione, decisione che alla fine si è rivelata favorevole alla sua squadra, vincitrice per 2-1 grazie a una doppietta di Lacazette.

Critiche e imbarazzo per il club

L’episodio ha acceso le polemiche in Francia, con molti che hanno criticato la reazione di Fonseca, ritenendola eccessiva e ingiustificabile. L’allenatore, già ammonito nel primo tempo, non ha accettato il cartellino rosso e ha perso completamente il controllo. La scena ha creato imbarazzo anche all’interno del club, con la dirigenza del Lione chiamata a gestire una situazione delicata. In conferenza stampa, il tecnico ha provato a smorzare le tensioni con delle scuse pubbliche, evitando di approfondire l’accaduto. Nonostante le parole distensive, il rischio di una lunga squalifica resta concreto.

Possibile squalifica pesante

Secondo la stampa francese, Fonseca potrebbe subire una squalifica fino a sette mesi, un provvedimento severo ma non senza precedenti. Nel 2016, il giocatore del Monaco Dirar ricevette otto giornate per un comportamento simile, mentre il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, è stato recentemente sospeso fino a settembre per accuse rivolte a un arbitro. Un’eventuale sanzione di questa portata metterebbe in seria difficoltà il Lione, che potrebbe trovarsi costretto a valutare un cambio in panchina. Per Fonseca, arrivato in Francia dopo l’esperienza negativa al Milan, questo episodio potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo alla sua carriera, già segnata da difficoltà nelle ultime stagioni.

