Addio al Milan per la Juve, arriva “l’annuncio”: oltre il danno anche la beffa, tifosi rossoneri sul piede di guerra

Addio al Milan per la Juve, arriva “l’annuncio”. Nelle ultime ore è emersa la ormai quasi certezza dell’addio ai rossoneri per i bianconeri.

La notte di San Siro ha lasciato strascichi evidenti in tutto l’ambiente rossonero. La sconfitta, la terza consecutiva tra campionato e Champions, ha fatto molto rumore, amplificando la frustrazione dei tifosi. La tensione sugli spalti era palpabile, ma sembra che anche all’interno della società le cose non vadano meglio. Da quanto è trapelato, la tensione tra Ibrahimovic e Furlani è alle stelle, con la possibilità di scelte forti nel prossimo futuro. Il clima in casa Milan è teso, e ogni decisione sembra poter avere un impatto significativo sulla direzione del Club.

Va alla Juve: tifosi del Milan sul piede di guerra

Il mercato di gennaio aveva illuso i tifosi del Milan, facendo sperare in una scalata verso il quarto posto in campionato, ma la realtà si è rivelata ben diversa. Non solo la squadra non è riuscita a risollevarsi, ma proprio in queste ore emerge una novità che suona come una beffa per i rossoneri, scatenando ancora di più l’ira dei tifosi. Si tratta di un passaggio ormai certo di un giocatore chiave del Milan alla Juventus a partire da giugno, una notizia che ha scatenato un’ondata di frustrazione e delusione tra i sostenitori del Club, già profondamente delusi dalla stagione in corso.

C’è “l’annuncio”: dal Milan alla Juve

Pierre Kalulu ha disputato una prima parte di stagione brillante, mettendo in mostra prestazioni di altissimo livello sia in Serie A che in Champions League, guadagnandosi spesso il titolo di migliore in campo. La notizia che circolava ormai da tempo è stata confermata: Cristiano Giuntoli ha informato l’agente del difensore che verrà esercitata la clausola per l’acquisto definitivo del giocatore. Il Milan può essere soddisfatto, poiché incasserà 14 milioni di euro, dopo i 3,5 milioni già ricevuti la scorsa estate per il prestito oneroso, un’operazione che si rivela vantaggiosa.

