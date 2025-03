“Sono le scelte giuste per il Milan”: l’esperto rivela il nuovo allenatore e DS rossoneri, si riparte da loro

“Sono le scelte giuste per il Milan”: l’esperto rivela il nuovo allenatore e DS rossoneri. Ecco i nomi per il possibile cambio di marcia.

La sconfitta casalinga del Milan contro la Lazio, la terza consecutiva dopo quelle di Torino e Bologna, lascia scorie pesanti in casa rossonera. L’aria è decisamente elettrica, con i tifosi sempre più distanti e in rivolta contro la squadra e la società. La frustrazione è palpabile e, come se non bastasse, le ultime indiscrezioni parlano di una tensione alle stelle tra Ibrahimovic e Furlani, un rapporto che sembra essere arrivato al limite e foriero di scelte forti per l’immediato futuro. Questa situazione, se non gestita con attenzione, potrebbe portare a scelte fortissime e a cambiamenti significativi nell’immediato futuro del Club.

Si muove Cardinale in persona

Si attende a giorni l’arrivo di Gerry Cardinale a Milano per prendere in mano una situazione ormai esplosiva. È necessaria una svolta forte e decisa, che faccia piazza pulita delle scorie accumulate in una stagione finora disgraziata, fatta eccezione per la vittoria della Supercoppa Italiana. Le scelte che il proprietario del Milan dovrà prendere saranno cruciali, e, secondo fonti esperte, già emergono i nomi che potrebbero segnare il nuovo corso rossonero. Queste decisioni saranno determinanti per il futuro del Club, con i tifosi in attesa di segnali chiari e risposte concrete.

L’esperto rivela il nome del nuovo allenatore e DS del Milan

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, ha fatto il punto della situazione in Casa Milan rivelando quelle che potrebbero essere le scelte ideale per il futuro del Club. Il giornalista evidenzia: “Paratici è l’unico nome spendibile per il Milan. Qualcuno a casa Milan ha la puzza sotto il naso e ci fa sapere che Paratici è stato squalificato ma se iniziamo a fare questo giochino allora il 99% delle società non deve avere un dirigente. I puritani, o finti tali, lasciamoli a casa. Paratici è l’uomo giusto per far ripartire il Milan”. Sul nome del nuovo allenatore invece sottolinea: “C’è un solo nome da bloccare subito: Roberto De

Zerbi. Folle non averlo preso lo scorso anno, doppia follia se oggi il nuovo Direttore non si mette in auto per Marsiglia e non va a bloccarlo nonostante il suo contratto con i francesi. De Zerbi è reduce da grandi annate in Ucraina, Inghilterra e Francia. E’ l’allenatore giovane e moderno. I calciatori lo amano. Ha il Milan nel sangue. Cresciuto da bambino nelle giovanili rossonere con la maglia Motta sul petto ha il DNA milanista, anche se la sua fede è bresciana. Il Milan non deve pensare ad altro”.

