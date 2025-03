Leao “sfida” i fischi di San Siro, il messaggio social scatena la polemica: è sempre più caos a Milanello

Leao “sfida” i fischi di San Siro, il messaggio social scatena la polemica. Le parole del portoghese dimostrano lo stato della squadra.

Il Milan perde contro la Lazio e saluta virtualmente la possibilità di arrivare quarto e accedere alla prossima Champions League. Sono ore caldissime in casa rossonera, con l’ambiente in fibrillazione. A breve, infatti, potrebbe arrivare una scelta forte da parte di Gerry Cardinale per cercare di dare una sterzata a una situazione che sembra sempre più critica. Non solo: come se non bastasse, Leao ha deciso di rispondere sui social ai fischi ricevuti durante Milan-Lazio, aggiungendo ulteriore tensione a un clima già esplosivo. La situazione è incandescente e ogni mossa sembra cruciale per il futuro del Club.

Il clima infuocato di San Siro

San Siro ieri sera ribolliva di delusione e rabbia, con i tifosi che si sono scagliati tanto contro la squadra quanto contro la società. Il grido unanime, “Cardinale devi vendere”, ha risuonato durante gran parte della partita, segno di una frustrazione che non sembra più contenibile. Al termine del match, una bordata di fischi ha accolto i giocatori, mentre la situazione in casa Milan è ora più incandescente che mai. La tensione è alle stelle, e l’ambiente rossonero sembra pronto a esplodere, con i tifosi che chiedono risposte concrete e azioni decisive per il futuro del Club.

Leao “sfida” i fischi di San Siro

Non si è fatta attendere la risposta di Leao, ancora una volta tramite social. Il 10 rossonero con una storia su Instagram, ha deciso di ribattere ai fischi assordanti arrivati a lui e alla squadra duranteMilan-Lazio. Questo il messaggio pubblicato in mattinata sul proprio profilo ufficiale: “Purtroppo siamo noi contro tutto e tutti. Lavoriamo per tornare ad ottenere risultati positivi e il gruppo continuerà ad essere più unito che mai!”. Un messaggio più che mai chiaro, di risposta, verso i fischi incassati ieri a San Siro. Messaggio che molti tifosi rossoneri non hanno apprezzato, consigliando al giocatore meno parole e più fatti in campo.

