L’ex giocatore dell’Inter, Candreva parla così a DAZN di Lukaku e dell’Inter, ecco cosa dice l’attuale esterno della Salernitana.

Ecco cosa dice a DAZN, l’esterno della Salernitana, Antonio Candreva, così parla a DAZN di Lukaku e dell’Inter: “Lukaku? È un centravanti forte, è venuto all’Inter dove è migliorato tantissimo. Poi sotto porta sbaglia poco. Lui è un centravanti completo. Ho un bel rapporto con lui, ci sentiamo ancora oggi.“

Sacchi al Corriere della Sera parla così dell’Inter: “Ha avuto una grande fame l’Inter contro il Napoli. Ha una grande rosa: Lukaku e Dzeko sono bravi e poi ne entrano altri due di grande valore. Ma per me una squadra deve essere un collettivo, dove tutti praticano l’aspetto offensivo e quello difensivo, in continua evoluzione, uniti da un filo invisibile che è il gioco.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG