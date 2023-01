La situazione attuale della Premier League vede il Manchester City staccato di 5 punti dall’Arsenal.

Le due squadre viaggiano a ritmi sostenuti e nell’ultimo turno la banda Guardiola ha rosicchiato 2 punti a quella Arteta. Ma il tecnico dei Citizens recentemente ha proposto un’analisi che suona così: loro stanno viaggiando a una media da 100 o più punti. Noi dovremo essere perfetti e aspettare che prima o poi possano calare (peraltro c’è tutto il tempo, oltre al fatto che vi sono ancora due scontri diretti). Dalla sua il City ha il rendimento mostruoso di Haaland, con 21 gol viaggia a medie pazzesche.

Ma il norvegese, come vedete in questa tabella, non è solo uno splendido bomber (vi ricordate quanti dubitavano della sua compatibilità nel gioco di Pep?). Nella classifica delle occasioni create, De Bruyne è il numero 1 e non può essere altrimenti date le sue caratteristiche. Ma se quelle 18 opportunità inventate dal belga possono suonare a conferma di un talento, il fatto che nel Manchester City il secondo sia proprio Haaland certifica la rilevanza del suo bagaglio tecnico. Ed è interessante disaggregare il dato: 3 occasioni le ha create in area, dove sa far valere la capacità di sponda. Ma le altre 5 arrivano da fuori area, segno che sa trovare la profondità. Da notare, infine, che il giocatore più beneficiato dalla sua capacità di dialogo per trovare la porta è il centrocampista Gundogan, che bene sa modulare i suoi tempi d’inserimento

