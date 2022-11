L’ex nerazzurro, oggi della Salernitana, Antonio Candreva a DAZN parla dell’Inter e dei singoli giocatori della squadra.

Sono queste le parole di Antonio Candreva, esterno della Salernitana e dei nerazzurri, ecco cosa dice dell’Inter a DAZN: “L’Inter può ottenere grandi risultati in Europa dopo aver centrato gli ottavi per il secondo anno consecutivo. Hanno perso punti in campionato, ma possono ancora vincere lo Scudetto, sono forti e maturi.“

Conclude così l’esterno italiano ora in forza alla squadra della Salernitana: “Con l’assenza di Lukaku hanno perso tanto perché è un giocatore che fa la differenza, ma adesso c’è la fiducia che arriva dopo i risultati positivi. Barella? È da 2-3 anni che gioca a livelli altissimi, credo che ora sia un top player, una mezzala completa che fa assist e gol. Credo che sia il top player del centrocampo della Nazionale.“

