Napoli, il grande ex Rafa Benitez carica gli azzurri in vista del match di questa sera contro il Liverpool: le ultime

Come riferito dal Corriere dello Sport, nel pomeriggio Rafa Benitez ha fatto visita al Napoli nel suo albergo.

Un incontro di cortesia per l’ex tecnico azzurro, che ha voluto augurare l’in bocca al lupo alla sua ex squadra in vista del match di Anfield.

