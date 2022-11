Sono queste le parole di Collovati sull’Inter, ecco cosa dice l’ex calciatore sulla squadra nerazzurra ma soprattutto su Skriniar.

Sono dure le parole dell’ex difensore Fulvio Collovati sulla possibilità di rinnovo di Skriniar con l’Inter, ecco cosa ne pensa a Rai Sport: “Possibilità di accordo dopo la qualificazione in Champions League? No. Cambia qualcosa se cambia la proprietà. Se cambia la proprietà può cambiare qualcosa, nel senso che Zhang vende e automaticamente entra uno con disponibilità economiche anche per accontentare Skriniar. Altrimenti non c’è via d’uscita: non vedo come possa Zhang accontentare Skriniar con un’offerta di cinque-sei milioni, rispetto a quella da dieci milioni del PSG.“

Bonolis a DAZN la pensa così sui nerazzurri: “La squadra ha parecchio da recuperare, ha fatto una splendida Champions League e non pensavo che accadesse. Mi auguro che nel mercato di gennaio si possa sopperire a un paio di cosine da sistemare: credo che la rosa dell’Inter sia di giocatori sovrapponibili, ci manca un’attaccante che differenzia il gioco. Il cosiddetto trequartista l’Inter non ce l’ha, che permette all’allenatore di cambiare gioco quando si scontra con le difese avversarie.”

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG