Cannavaro: «Mancini ha sbagliato i tempi. Buffon? E’ carico, darà tanto». Le parole dell’ex difensore della Juve

Cannavaro ai microfoni di Sky Sport è intervenuto sulle dimissioni di Mancini da Ct della Nazionale e sul ruolo di capo delegazione affidato all’amico Buffon. Queste le parole dell’ex difensore della Juve.

DIMISSIONI MANCINI – «Se mi aspettavo le dimissioni? No, avrà avuto suoi motivi. Forse doveva avere un tempo diverso. Nel suo percorso ci sono stati momenti difficili che ha superato, è stato bravo a vincere l’Europeo. Dare le dimissioni prima di due partite importanti non me l’aspettavo».

BUFFON CAPO DELEGAZIONE – «Fa piacere vedere Gigi al lavoro, anche se non ha mai smesso, visto dal campo è passato a fare questo ruolo. L’ho sentito, è carico e darà sicuramente un grande apporto».

