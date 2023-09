Gavillucci, ex arbitro di Serie A, in un’intervista “Ferrero non solo Sport” su Radio Cusano Campus è tornato sull’episodio del gol non dato a Muntari contro la Juve nel 2012.

LE DICHIARAZIONI – «Sgombriamo il campo che il Var sia uno strumento inutile. Il Var oggi è indispensabile. Che ci siano poi situazioni nelle quali va migliorato il suo utilizzo siamo tutti quanti d’accordo, perché è uno strumento in fase di sperimentazione. Ma sulle cose oggettive, dove non c’è discrezionalità arbitrale come il fuorigioco di un centimetro, il gol non gol, è indispensabile. Vi ricordate il gol di Muntari in Milan-Juve? Un arbitro deve usare la macchina non in maniera oggettiva ma in maniera soggettiva: entrano in campo tutta una serie di componenti psicologiche come il dualismo tra chi utilizza la tecnologia e l’arbitro in campo. Sono cose che vanno approfondite».

