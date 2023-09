Calciomercato Juve, centrocampo alla francese: Giuntoli studia il doppio colpo per ringiovanire e rinforzare la mediana

Come scrive stamani La Gazzetta dello Sport il calciomercato Juve ha nel mirino due talenti francesi. Uno è Habib Diarra, 19enne centrocampista dello Strasburgo seguito pure in ago- sto. E l’altro è il quasi coetaneo Emmanuel Koné, 22enne mediano del Borussia Monchengladbach, in questo inizio di stagione frenato da alcuni problemi fisici.

Diarra, protagonista delle ultime settimane di trattative, alla fine non si è mosso. Sicuramente il prossimo luglio lascerà lo Strasburgo. Alla Continassa progettano una nuova rinfrescata del centrocampo e tengono le antenne dritte su Diarra e sul suo connazionale cresciuto nel Tolosa e già protagonista in Germania.

