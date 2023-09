Juventus Women, un forfait dell’ultim’ora verso l’Okzhetpes: non ci sarà per la prima partita del Mini Tournament

C’è un forfait dell’ultim’ora in casa Juventus Women in vista della gara odierna contro le kazake dell’Okzhetpes. Cecilia Salvai infatti, pur convocata, non è partita per Torino a causa di una lieve lombalgia che già le aveva dato noia in preparazione.

La giocatrice raggiungerà il resto della squadra venerdì a Francoforte in vista del secondo impegno nel Mini Tournament di Champions.

