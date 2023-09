Le parole di Fabio Cannavaro sull’addio di Mancini: «Mancini ha fatto la sua scelta e va rispettata, però ecco forse poteva pensarci prima»

Intervenuto ad un evento a Milano, Fabio Cannavaro ha parlato dell’addio di Mancini alla nazionale. Di seguito le sue parole.

MANCINI – «Quella di Mancini è stata una scelta difficile. Sicuramente ci potevano essere tempi diversi per prendere questa decisione. Manca poco a delle partite importanti, è stata una scelta con tempi sbagliati. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, ha avuto un’offerta importante e quando ci sono queste offerte uno ci pensa. Mancini ha fatto la sua scelta e va rispettata, però ecco forse poteva pensarci prima».

ALLENARE – «Ho tanta voglia di allenare, ho fatto esperienza all’estero e una in Italia che non è andata troppo bene. Aspetto e studio poi vediamo cosa succede in futuro»

